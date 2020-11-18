Арктика: кадровое обеспечение — ключевое значение

17 ноября состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования КМНСС и ДВ РФ при участии заместителя министра просвещения РФ Екатерины Толстиковой. Народный депутат РС (Я) Феодосия Габышева, руководитель партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Новая школа», в своем выступлении особо выделила направление «Кадры в Арктике».

В настоящее время из-за отсутствия научно-обоснованной методики прогноза подготовки кадров в Арктике сохраняется заявительный принцип, который не всегда может быть объективным и востребованным. Активное промышленное освоение северных территорий требует учета реальной потребности в специалистах технического направления (инженеры, связисты, транспортники), подготовки кадров, открытия новых специальностей и профессий именно на местах. Назрела необходимость изменения подходов к распределению бюджетных мест в учреждениях профессионального образования. Вызывает беспокойство состояние материально-технической базы, уровень заработной платы работников учреждений среднего профессионального образования республики. Арктический колледж народов Севера в поселке Черский Нижнеколымского района, Центр подготовки рабочих кадров Арктики в г. Якутске с филиалами в трех северных районах в Верхоянском, Булунском, Жиганскомрайонах остро нуждаются в элементарном: обустройстве учебных мест и площадок, обеспечении качественной интернет-связи, в выделении высокотехнологичного оборудования.

Северу нужны не только рабочие кадры. Народный депутат отметила большое значение в обеспечении кадрами Арктического государственного института культуры и искусств.

Габышева предложила региональной сфере общего образования предусмотреть аналогичный федеральному проекту «Земский учитель» проект «Учитель Арктики». Касательно школ повышенного уровня, как «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» в г. Нерюнгри, Международная Арктическая школа в г. Якутске — должна быть определена квота для детей из арктических районов.

Изменение статуса Института национальных школ Республики Саха (Якутия), буквально недавно ставшего филиалом федерального Института родных языков, вызывает опасение в том плане, что в дальнейшем круг научных исследований института, как базового учреждения в обеспечении языкового образования в стране, будет ограничен только изучением родных языков. При этом общепедагогические проблемы, проблемы обеспечения региональной составляющей (регионального компонента), преподавания русского языка, как государственного (второго родного), могут отойти на второй план.

Феодосия Габышева указала, что нужна слаженная работа на уровне субьектов, муниципалитетов, образовательных учреждений и общественных объединений. При этом отметила, что опыт системной работы в Якутии имеет хороший резонанс.