Арктика и субарктика – настоящее и будущее в поле зрения ученых всего мира

В последнее время, изменение климата в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. Территория Северо-востока России огромная и мало заселена. В рамках ратификации Парижского соглашения ООН по адаптации общества к изменению климата необходимых научных данных по всей Арктике еще очень мало.

С 3 по 6 февраля 2020 года юге Швеции в национальном замке Bäckaskog Castle, расположенного на перешейке между озерами Иво и Оппманна состоялось Третье установочное совещание научного проекта INTERACT III Европейского Союза совместно с Форумом руководителей научных станций INTERACT II и III. Бюджет нового проекта INTERACT-III составляет 10 миллионов евро, который продлен еще на четыре года, начиная с 1 января 2020 года. Более 100 ученых и политиков из различных ведомств и научных проектов приняли участие в этом знаменательном совещании. Обсуждены основные направления деятельности циркумполярных научных станций, рассмотрены вопросы содержания и логистики, техники безопасности и оповещения, обмена информацией, координации научных исследований, образовательных программ и обмена опытом.

Научный проект INTERACT Европейского Союза — это сотрудничество между 17 странами и 86 научными станциями по всей Арктике и близлежащим высокогорным районам https://eu-interact.org. Проект был основан в 2011 году на финансовые средства Седьмой рамочной программы Европейского Союза FP7. Благодаря проекту INTERACT с самого начала проекта около 900 полярных исследователей смогли посетить Арктику и провести свои полевые работы. В рамках продолжения проекта INTERACT III еще 450 полярных исследователей примут участие в проведении полевых работ во всех частях Арктики. Для этого было разработано трансграничное сотрудничество (Transnational Access Project), которое полностью себя оправдало и в настоящее время работает очень хорошо. Любой желающий ученый может принять участие в конкурсе Transnational Access Project для проведения своих исследований на других северных научных станциях мира.

Начиная с 2011 года, три научные станции сети наблюдений SakhaFluxNet Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, находящиеся на территории Якутии являются полноправными партнерами в этом проекте. Это научные станции оснащенные современными методами исследования (спутниковые, аэровизуальные, высотные вышки, наземные и мерзлотные наблюдения) расположены в репрезентативных мерзлотных лесных («Спасская падь», Центральная Якутия и «Эльгээйи», Усть –Майский район) и тундровых («Чокурдах», Аллаиховский район) экосистемах на Северо-востоке России https://eu-interact.org/field-sites/. Ежегодно свыше 60 ученых из разных стран посещают научные станции SakhaFluxNet ИБПК СО РАН. Две известные научные станции на Северо-востоке России «Северо-восточная научная станция» Института географии ДВО РАН и Российско-германская научная станция «Остров Самойловский» СО РАН вошли в состав полноправных исполнителей INTERACT-III с этого года. По количеству научных станций мы опережаем все регионы России. Это касается также не только круга рассматриваемых научных направлений, но и объема научного инструментального обеспечения.

В предстоящие годы INTERACT III будет работать над уменьшением воздействия научных станций и туристических операторов в Арктике на климат, сделает местные сообщества и научные станции более приспособленными к экстремальным погодным условиям, что облегчит работу ученых со всего мира. INTERACT III также будет работать над повышением осведомленности общественности о ситуации в Арктике. Кроме того, INTERACT начнет сотрудничество с коренными народами, чтобы получить важные представления о том, насколько растущий арктический туризм может быть максимально устойчивым, также будет использован искусственный интеллект для извлечения важной информации из старых фотографий.

Следует отметить, что эти научные станции могут быть востребованы в интересах устойчивого развития и освоения Российской Арктики, адаптации общества к изменениям климата, в научном сопровождении Мега-проектов, горнодобывающей промышленности, Северного морского пути и.т.д.. Создание трех новых научных станций вдоль побережья Северно-Ледовитого океана в рамках намечаемого Федерального НОЦ «Север» было бы своевременным и обоюдно полезным.

Проект INTERACT Европейского Союза — это сотрудничество между 17 странами и 86 научными станциями по всей Арктике и близлежащим высокогорным районам.

42-44 – имеющиеся научные станции SakhaFluxNet; звезда – намечаемые научные станции

Участники Установочного совещания INTERACT III