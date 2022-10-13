13.10.2022
16:24
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Некролог
«АРКТИК КАПИТАЛ» соболезнует Матвею Евсееву
Выражаем глубокие соболезнования генеральному директору горнодобывающего холдинга «АРКТИК КАПИТАЛ», народному депутату РС(Я) Евсееву Матвею Николаевичу, всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты после продолжительной тяжелой болезни любимой сестры, матери, тети Евсеевой Наталии Николаевны, последовавшей 12 октября 2022 года.
Скорбим и помним…
Коллектив ООО «АРКТИК КАПИТАЛ».
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