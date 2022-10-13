«АРКТИК КАПИТАЛ» соболезнует Матвею Евсееву

Выражаем глубокие соболезнования генеральному директору горнодобывающего холдинга «АРКТИК КАПИТАЛ», народному депутату РС(Я) Евсееву Матвею Николаевичу, всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты после продолжительной тяжелой болезни любимой сестры, матери, тети Евсеевой Наталии Николаевны, последовавшей 12 октября 2022 года. Скорбим и помним… Коллектив ООО «АРКТИК КАПИТАЛ».

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх