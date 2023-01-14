«Арктик Капитал» построил современный учебный корпус школы №12 с. Пригородный

Сегодня долгожданный и знаменательный день в жизни села Пригородный — на торжественном открытии школы со словами приветствия и добрыми пожеланиями выступили глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ, глава городского округа «город Якутск» Евгений ГРИГОРЬЕВ, генеральный директор «АРКТИК КАПИТАЛ», народный депутат РС(Я) Матвей ЕВСЕЕВ. В церемонии открытия участвовали министр образования и науки РС(Я) Ирина ЛЮБИМОВА, председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ, заместитель главы ГО «город Якутск» Наталья СТЕПАНОВА, начальник Управления образования г. Якутска Мария ПЕТРОВА, руководитель с. Пригородный Иван НЕГНЮРОВ и другие.

Общая площадь пристроя школы, рассчитанного на 326 мест, составляет 5082,6 кв.м. В новом здании имеются учебная мастерская, библиотека, обеденный зал, актовый зал, спортивный зал, музыкальный зал, зал хореографии и др. Учебные кабинеты оснащены современными оборудованиями. На уровне второго этажа предусмотрен теплый переход, соединяющий с существующим корпусом школы. Дополнительное здание школы возведено в рамках государственно-частного партнерства по национальному проекту «Образование» — «Современная школа».

ООО «Главстрой», входящее в группу компаний «АРКТИК КАПИТАЛ», генеральным директором которого является народный депутат Якутии Матвей Евсеев построило это красивое 3-этажное здание, которое, несомненно, станет местом силы, обучения и развития детей и молодежи с. Пригородный, сообщает тгк Управления образования Якутска.

Вопрос о необходимости увеличения мест в школе села Пригородное поднимали с 2018 года. Здание школы №12 на 120 мест, в последние годы стало малым, так как обучение проходит в две смены и в приспособленных 34 классах здесь обучались 669 учеников.

«Из-за нехватки мест в прежнем здании школы, все более-менее подходящие помещении нам пришлось оборудовать под классы», — прокомментировал директор СОШ № 12 Михаил Уйгуров.

Он отметил, что к началу 2023 года благодаря компании «АРКТИК КАПИТАЛ» и народного депутата республики Матвея Евсеева школа получила отличное дополнительное здание.