Арктической медицине быть

Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктической зоне всегда было и остаётся приоритетом для республики, тем более с учётом разного рода внешних ограничений и санкционного давления. Прежде всего это касается социальной сферы, а в экстремальных условиях Арктики – здоровья людей.



В конце прошлого года глава Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВ в своем ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) предложил создать блок арктической медицины для мониторинга здоровья, профилактики и лечения людей в условиях труднодоступности и самого сурового на планете климата.





И для разработки программы развития здравоохранения арктических районов республики была создана межведомственная проектная лаборатория. Специалисты медицины, транспортной и информационной сферы в течении года неоднократно собирались на площадке стратегической сессии и методом «мозгового штурма» вырабатывали комплексные решения проблем нехватки кадров, огромных расстояний и цифрового неравенства.



В рамках совместной работы, 21 октября 2022 года, на Коллегии Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) и Общественного совета Министерства здравоохранения РС(Я) были представлены наработки Минздрава по развитию арктической медицины. Члены Коллегии и Общественного совета поддержали развитие направлений арктической медицины.