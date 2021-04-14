Арктический онкодесант: 60 жителей приглашены в диспансер

Якутский республиканский онкологический диспансер совместно с центральными районными больницами продолжает работу по активному и раннему выявлению рака среди населения республики. Уже несколько лет подряд онкологи ведут выездную работу, посещая труднодоступные наслега.

Эти выездные бригады в онкодиспансере называют мобильными мультидисциплинарными Арктическими онкодесантами. В составе бригады работают онкогинеколог, онкохирург, маммолог, эндоскопист, врач УЗИ, медсестра.

Афанасьева Л.Н., главный врач ЯРОД:

«В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции, выездная работа была проведена только в первом квартале. Но даже в таких условиях диспансер успел охватить целевыми специализированными осмотрами население 11 районов, в том числе пяти арктических: Абыйского, Верхнеколымского, Момского, Нижнеколымского и Усть-Янского. В результате проведенных осмотров рак подтвердился у 20 человек. В текущем году выездная работа была продолжена. Для этого приняли меры по защите медицинского персонала от COVID-19, провакцинировав в первую очередь всех медработников, задействованных на выездах. И с начала этого года онкодесант успел посетить 5 районов, в том числе арктические: Среднеколымский, Жиганский, Верхоянский, Оленекский, а также Чурапчинский улус. По итогам более 60 жителей районов уже приглашены в онкодиспансер для прохождения дополнительного углубленного обследования».

Во время командировки онкологи проводят не только прием населения, они оказывают организационно методическую помощь коллегам, проводят расширенные медицинские советы, а также участвуют в работе межведомственных комиссий на уровне глав муниципальных образований по вопросам состояния онкологической помощи населению районов.

Медицинские сестры в составе онкобригад организуют повышение профессиональных компетенций коллег в части проведения процедур химиотерапии, профилактике побочных эффектов химиотерапии.

В целом, в этом году онкодесантом планируется охватить целевыми осмотрами население 12 районов. И в ближайшее время онкологи посетят Булунский, Аллаиховский районы.