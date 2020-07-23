23.07.2020
12:21
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Культура & Образование

Арктический ГАТУ проведет онлайн-консультации

Арктический государственный агротехнологический университет приглашает жителей и гостей республики на онлайн-консультацию на платформе Zoom по поступлению в университет.

Тема: Абитуриент 2020.

— особенности приёмной кампании 2020;

— способы подачи документов;

— сроки приёма;

— количество бюджетных мест;

— предоставление бонусов;

— получение двух дипломов (АГАТУ + Университет Казахстана);

— получение прав и др. вопросы.

Ссылку для подключения к конференции можете получить, написав по номеру 89142370537 – Мария Александровна.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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