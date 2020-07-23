Арктический ГАТУ проведет онлайн-консультации

Арктический государственный агротехнологический университет приглашает жителей и гостей республики на онлайн-консультацию на платформе Zoom по поступлению в университет. Тема: Абитуриент 2020. — особенности приёмной кампании 2020; — способы подачи документов; — сроки приёма; — количество бюджетных мест; — предоставление бонусов; — получение двух дипломов (АГАТУ + Университет Казахстана); — получение прав и др. вопросы. Ссылку для подключения к конференции можете получить, написав по номеру 89142370537 – Мария Александровна.

Фото: Пресс-служба АГАТУ Источник: Пресс-служба АГАТУ

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