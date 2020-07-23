23.07.2020
15:26
47
Культура & Образование
Арктический ГАТУ проведет онлайн-консультации для абитуриентов
Арктический государственный агротехнологический университет приглашает жителей и гостей республики на онлайн-консультацию на платформе Zoom по поступлению в университет.
Тема: Абитуриент 2020.
— особенности приёмной кампании 2020;
— способы подачи документов;
— сроки приёма;
— количество бюджетных мест;
— предоставление бонусов;
— получение двух дипломов (АГАТУ + Университет Казахстана);
— получение прав и др. вопросы.
Ссылку для подключения к конференции можете получить, написав по номеру 89142370537 (Мария Александровна).
Источник: Арктический ГАТУ проведет онлайн-консультации
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