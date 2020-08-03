Арктический ГАТУ предлагает второй диплом за 1 год!
Только до 15 августа 2020 года вы можете подать заявку на обучение по специальной цене.
Арктический государственный агротехнологический университет приглашает на обучение по программам профессиональной переподготовки:
— «Государственное и муниципальное управление»;
— «Юриспруденция»;
— «Специалист в сфере закупочной деятельности»;
— «Экономист-аналитик»;
— «Лесное дело»;
— «Агрономия»;
— «Земельный кадастр»;
— «Организатор (фермерского) крестьянского хозяйства»;
— «Зоотехния» и т.д.
Дата обучения: с 1 сентября по 15 декабря 2020 года.
Форма обучения: очно-заочная.
По итогам выдается диплом установленного образца.
Для обучения необходимо подать следующие документы:
1. Заявление (на бланке);
2. Копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;
3. Фото 3×4 см. – 2 шт.;
4. Паспорт.
Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по адресу: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д. 3, каб. 1.110.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 ч. пн — сб. Перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.
Тел.: 8-914-270-70-89, 8(4112) 35-81-25.
Эл. почта: inpo@agatu.ru.
Сайт: www.agatu.ru.
+7 (999) 174-67-82