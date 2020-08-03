Арктический ГАТУ предлагает второй диплом за 1 год!

Только до 15 августа 2020 года вы можете подать заявку на обучение по специальной цене.

Арктический государственный агротехнологический университет приглашает на обучение по программам профессиональной переподготовки:

— «Государственное и муниципальное управление»;

— «Юриспруденция»;

— «Специалист в сфере закупочной деятельности»;

— «Экономист-аналитик»;

— «Лесное дело»;

— «Агрономия»;

— «Земельный кадастр»;

— «Организатор (фермерского) крестьянского хозяйства»;

— «Зоотехния» и т.д.

Дата обучения: с 1 сентября по 15 декабря 2020 года.

Форма обучения: очно-заочная.

По итогам выдается диплом установленного образца.

Для обучения необходимо подать следующие документы:

1. Заявление (на бланке);

2. Копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;

3. Фото 3×4 см. – 2 шт.;

4. Паспорт.

Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по адресу: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д. 3, каб. 1.110.

Режим работы: с 9:00 до 18:00 ч. пн — сб. Перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Тел.: 8-914-270-70-89, 8(4112) 35-81-25.

Эл. почта: inpo@agatu.ru.

Сайт: www.agatu.ru.