«Арктический десант» Якутской епархии пришел к оленеводам

В прошедшие выходные «Арктический десант» вернулся из тундры, где провел неделю среди оленеводов.

Команда Якутской епархии добралась до стойбища оленеводов в местности Тугудьах в большой тундре Момских гор. Здесь, на встречу с десантом, собралось 6 родовых общин Улахан-Чистайского наслега. «Арктический десант» развернул в полевом лагере медицинский кабинет и лабораторию, в течении нескольких дней врачи исследовали здоровье оленеводов: проводили анализы, скрининг, вели прием. В то же время проводились и мастер – классы по бытовой культуре эвенов: выделка шкур, плетение аркана, шитье из меха и другое. Впервые в новейшей истории Православия в Якутии в тундре были проведены богослужения, крещение и даже венчание. Апогеем стало торжественное открытие национального праздника «Эвинек» и начало соревнований по национальным видам спорта. Главный приз – олень, предоставленный КРО КМНС «Кукуин» — хозяевами праздника. Ценные призы –палатки, солнечные батареи, телефоны и многое другое, привезли участники десанта. Каждая родовая община получила в подарок, от архиепископа Якутского и Ленского Романа, икону.

Анжелика Тупицына, руководитель проекта «Арктический десант. Ресурсный Центр СПАС»:

«Такое мероприятие в этой местности, не проводилось 25 лет! Мы возродили традицию и очень надеемся, что она вновь станет знаковой в календаре эвенов Арктики, наши оленеводы уже начали подготовку к следующему году. В проекте участвует шесть некоммерческих организаций, благодаря такой сильной и слаженной команде — успех обеспечен, и здоровье проверили и праздник принесли».

Реализация такого масштабного проекта в Арктике стала возможной благодаря конкурсу «Православная инициатива 2022». В ближайшее время десантники посетят Эве́но-Бытанта́йский национа́льный улу́с