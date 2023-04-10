«Арктический десант» идет на Колыму

Архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с победителями международного грантового конкурса «Православная инициатива 2023».

Многопрофильный проект «Арктический десант» вновь получил поддержку и пройдет на территории Верхоянского, Нижнеколымского и Эвено-Бытантайского районов. В составе десанта – врачи, педагоги и священники. Все проекты, входящие в «Арктический десант», уникальны и разработаны специально для этих районов Ресурсным Центром СПАС. Так, в Верхоянском улусе будет открыт детский лагерь, на базе которого дети района смогут не только отдохнуть, но и пройти курс оказания первой медицинской помощи и правила поведения при чрезвычайных ситуациях. В Эвено –Бытантайском улусе будет оказана адресная помощь тяжелобольным людям техническими средствами реабилитации для полноценного ухода. Медики добровольцы продолжат благотворительные просветительские акции для населения арктических районов по профилактике сердечно-сосудистых и женских онкологических заболеваний. На всех этапах проекта студенты Якутской духовной семинарии проведут просветительские беседы с населением. Экспедицию будут сопровождать корреспонденты ГТРК САХА – информационные партнеры проекта.



В составе десанта: Ресурсный Центр СПАС, Якутская Региональная общественная организация по защите прав семьи, материнства и детства «Милосердие», Якутская духовная семинария, Региональная общественная организация «Харысхал» (Оберег) по поддержке детей, матерей, коренных малочисленных народов Арктики в Республике Саха (Якутия)», АНО «Комплексный центр медицинского и социального обслуживания населения» (АНО «ДолгоЖить»), Якутское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный крест», Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия).

Напомним, проект «Арктический десант» Якутской епархии стартовал в 2022 году и по итогам года стал самым успешным в Международном конкурсе «Православная инициатива». Проект был представлен на Международных Рождественских чтениях в Храме Христа Спасителя в г.Москва. Руководитель проекта, Анжелика Тупицына.