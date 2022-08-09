Арктический центр эпоса станет связующим звеном сети домов Олонхо

Строительство Арктического центра эпоса и искусства глава Якутии Айсен Николаев обсудил с государственным советником республики Андреем Борисовым.

«Текущие геополитические процессы стали катализатором масштабных сдвигов в сфере культуры и духовности. Для сохранения национальных ценностей и приоритетов особое значение приобретают народные традиции. В этой связи создание единой системы домов Олонхо для сохранения эпического наследия является не просто важным, но и своевременным решением», — считает Андрей Борисов.

«С момента признания ЮНЕСКО Якутского героического эпоса шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества выработан целый ряд инициатив по возрождению, изучению и сохранению нашего эпического наследия. Строительство Арктического центра эпоса и искусства создаст условия для этого», — сказал Айсен Николаев.

Глава региона отметил, что работы по строительству Арктического центра эпоса и искусства планируется завершить в 2024 году. Во время недавнего посещения объекта им дано поручение Службе государственного заказчика совместно с подрядчиками ускорить строительные работы, чтобы до зимы возвести временный тепловой контур.

Напомним, что указ «О единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов – носителей традиционного культурного наследия» Айсен Николаев подписал во время Ысыаха олонхо в Верхневилюйске в июне текущего года. Указом также учреждены ежемесячные стипендии главы республики олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам-носителям традиционного культурного наследия, дано поручение правительству о предоставлении субсидии из республиканского государственного бюджета местным бюджетам на реализацию творческих проектов и укрепление материально-технической базы домов Олонхо. В послании в декабре 2021 года глава республики обозначил, что Арктический центр эпоса и искусства станет ведущим центром системы домов Олонхо и специализированной площадкой для творческих коллективов всех улусов и городов.

