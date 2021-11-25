Арктический центр эпоса и искусств: особое внимание акустике зала

В среду, 24 ноября, глава Якутии Айсен Николаев провел рабочее совещание по реализации проекта «Государственная филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств в Якутске». Участники встречи подвели итоги строительных работ текущего года и обозначили планы на предстоящий период.

«Все планы на 2021 годы выполнены. Для работы над внутренними помещениями должны быть привлечены местные специалисты, местные художники. Особое внимание стоит обратить на акустику зала – чтобы зал Государственной филармонии был одним из лучших в стране», – заключил глава Якутии Айсен Николаев. По его мнению, уже сегодня надо готовить специалистов, которые будут работать в этом уникальном объекте, важном для культуры Якутии и всей России.

В мероприятии также приняли участие Андрей Борисов, министр экономики Якутии Майя Данилова, главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, генеральный директор Государственной филармонии Туйара Пестрякова, художественный руководитель филармонии Наталья Базалева и другие руководители культурных учреждений Якутии. Со стороны подрядчиков участие принял генеральный директор группы строительных компаний «ВИС» Сергей Ромашов и генеральный директор ООО «Семнадцатая концессионная компания» Сергей Парсаданян.

Сергей Парсаданян доложил о ходе строительства новых культурных объектов.

«Сейчас в части проектной документации идет работа над оборудованием и дизайнерскими решениями. Планируем завершить не позднее апреля. План по физике на этот год выполнили. Погрузили 1500 свай, залито 11800 кубов бетона. Все фундаментные работы, все основания выполнены», — сказал он.

На данном этапе исполнитель согласовывает с представителями филармонии технические нюансы: механизацию сцены, художественное оформление, изготовление музыкальных инструментов.

На совещании обсудили концептуальные принципы оформления, о них рассказал Андрей Борисов, государственный советник республики. В дизайн-проектах объекта – дизайн входной зоны, среднего зала-урасы для обрядов и приемов, а также кровли-алаас – предложен местными дизайнерами.

«Наши театральные художники предложили решения. Эскизы готовы, осталось договориться с подрядчиками, чтобы поучаствовать в дизайне. Сторонние дизайнеры не понимают, что такое алаас, над этим должны работать местные художники. Уверен, что мы сможем договориться и о создании фильма: запечатлеть исторические кадры возведения уникального объекта – не только для региона, но и для всей страны», — отметил советник.

Напомним, соглашение о создании культурно-развлекательного кластера Государственной филармонией Якутии и Арктическим центром эпоса и искусств подписано в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме с группой ВИС. Строительство Арктического центра эпоса и искусств позволит решить проблему размещения и обеспечения Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), театра «Олонхо», Академического театра им. П.А. Ойунского. Также планируется построить выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов. Общая вместимость зрительных залов культурного кластера составит 1 500 мест: 700 мест – Концертный зал Филармонии Якутии, Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой Национальный театр Олонхо с залом вместимостью 450 человек и Саха академический театр с залом на 350 человек.