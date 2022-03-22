Арктический блогер Богдан Булычев делится советами



Арктический блогер, путешественник, исследователь, рекордсмен, Амбассадор Арктики Богдан Булычев делится в своем тгк со своими подписчиками своими впечатлениями и опытом. Ну, и советами — и вот один из них.

КАК СОГРЕТЬСЯ В АРКТИКЕ 🥶

Вариантов как согреться в морозной Арктике много, я выбираю самые проверенные.🔝

Первым делом экипировка! К её выбору и технологичности стоит подходить максимально ответственно, отдельный пост про экипировку я сделаю позже, там расскажу всё подробно. Кстати Эвенкийская шапка греет очень круто и хорошо подошла к моей экипировке.📲

Во вторых мысли о доме и семье греют каждый день 24/7 от этого всегда, как-то уютно и тепло.🙌🏼

В третьих согреваться нужно изнутри и я сейчас не про алкоголь❗️в нашей команде на момент экспедиции сухой закон❗️и это правило действует на всех участников без исключения.

Я говорю про горячие напитки, в этом году мы согреваемся проверенным вкусом @maccoffeeru.👍🏼

Вкусный, удобный в применении, для приготовления нужна только горячая вода термокружка и хорошая компания.☕️

У нас с собой есть 4 вида кофе и кофейных напитков.

Когда совмещаешь все вышеперечисленные средства для согрева в Арктике (включая эвенкийскую шапку), то нахождение в экстремально суровых местах кажется вполне комфортным, а добравшись до южного побережья Северного Ледовитого океана даже посещают мысли, а не позагорать ли немного.☝🏼😂