7 октября в ПАО «ЛОРП» прошло радиосовещание, на котором подведены итоги работы флота за сентябрь текущего года. В совещании в режиме онлайн-конференции приняли участие заместители исполнительного директора, специалисты служб и отделов, начальники подразделений пароходства, экипажи судов, находящиеся на водных магистралях Ленского бассейна и на морском участке. С докладом выступил исполнительный директор пароходства Сергей Емельянов:

— План перевозок на навигацию 2022 года составляет 1 миллион 589 тысяч тонн, в том числе нефтепродуктов наливом 449 тысяч тонн, сухогрузов 1 миллион 140 тысяч тонн. С начала навигации в целом по пароходству отправлено 1 миллион 554 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов с продукцией 1 млрд 347 миллионов тонно-километров. Из них 419 тысяч тонн нефтеналива и 1 миллион 135 тысяч тонн сухогрузов, что составляет 98 % от навигационного плана.

В эксплуатации находится 181 единица транзитного флота, общей грузоподъёмностью 266 тысяч тонн. План на сентябрь составил 323 тысячи тонн, из них 103 тысячи нефтепродуктов наливом и 220 тысяч тонн сухогрузов. По факту перевезено 368 тысяч тонн. Из них 118 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 250 тысяч тонн сухогрузов. Выполнение плана составило 114 %. Поздравляю весь наш коллектив!

Хорошая водность на верхнем участке р.Лена позволила перевезти более чем в 2 раза больше генеральных грузов по сравнению с прошлым годом — это составило 191 тысячу тонн.

Основной задачей пароходства является успешно завершить Арктическую навигацию. При этом необходимо отметить, что простои флота по гидрометеорологическим условиям имеют место быть. Так в ожидании улучшения погоды простой составил 30 % навигационного времени.

Из-за ледовой обстановки на участке устье р.Колыма порт Певек флот Ленского пароходства простоял 14 дней. Сегодня на морском участке работает 23 единицы транспортного флота. Арктическая навигация продлена до 15 октября.

В октябре планируется отправить 110 тысяч тонн грузов. Из них 5 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 105 тысяч тонн сухогрузов, — отметил в докладе исполнительный директор ПАО «ЛОРП» С.В.Емельянов.

По сообщениям руководителей подразделений пароходства, затоны готовы к приёмке судов и началу судоремонта 2022-2023гг.

Руководство пароходства нацеливает судоэкипажи в осенний период навигации на соблюдение всех норм и правил техники безопасности, неукоснительное выполнение правил безопасности судовождения, трудовой дисциплины, санитарных норм, и одного из важнейших направлений работы флота – экологических норм, на безаварийное завершение навигации 2022 года и благополучное возвращение в плановые пункты зимнего отстоя.