Арко Артико — 10 лет!

м Филармония Якутии приглашает на концерт » 10 лет Арко Артико»! В яркой концертной программе прозвучат шедевры мировой музыкальной классики, произведения якутских композиторов и золотые хиты зарубежной музыки! В концерте примут участие: артисты Симфонического хора — Сардаана Шараборина, Юлия Караченцева, Дмитрий Никифоров-Келлер, Валентина Готовцева, Алексей Солдатов, струнный состав ГСО Симфоника Артика, Алена Дегтярева и шоу группа «Латинский квартал». Ждем вас 4 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни». Билеты в кассах и на сайте филармонии filarmony.ruhttps://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s170

Фото: филармонии Источник: Филармония Якутии

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