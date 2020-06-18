Аркадий Семенов: Мы обязаны возобновить традиции экологического просвещения

Народный депутат Якутии, директор ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» Аркадий Анатольевич Семенов выражает поддержку поправкам в Конституцию РФ.

«Как гражданин и патриот своей Родины, как руководитель федерального учреждения, выражаю свою поддержку поправкам в Конституцию Российской Федерации, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля.

Поправка в статью 114 гарантирует сохранение государством уникального природного богатства России и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Среди поправок в Конституцию также есть пункт об экологическом образовании.

В ближайшие годы наше учреждение намерено:

— Направлять, координировать и контролировать работу по охране территорий, уникальных природных комплексов и памятников природы, объектов историко-культурного наследия Национального парка «Ленские столбы» в соответствии с действующим законодательством, Уставом, нормативными актами Минприроды России и внутренними нормативными документами Учреждения.

— Научно обосновать «Летопись природы» на территории Национального парка: расположение территории; номенклатура постоянных пробных и учетных площадок; изменение рельефа местности; изменение почвы (температура и влажность); изменение погоды (метеорологическая характеристика сезонов года – температура воздуха, давление, влажность, осадки, направление ветра); изменения вод (температура, уровень, ледовые явления); наблюдения флоры (инвентаризация, сезонная динамика растительных сообществ, фенология сообщества, продуктивность ягодников и т. д.); фауна и животное население (инвентаризация, численность видов фауны, экологические обзоры по отдельным группам животных); календарь природы (феноклиматическая периодизация года).

— Экологическое просвещение школьников и студенческой молодежи необходимо проводить на основе концепции взаимодействия Национальных парков с образовательными организациями на основе кооперации с научно-исследовательскими институтами РАН, расположенными на территории Республики Саха (Якутия) в зависимости от возрастной периодизации детей: дошкольники, начальные — с 1 по 4 классы, средние — с 5 по 9, старшие — с 10 по 11классы. Темы просвещения, в зависимости от сложности, можно составить по проектам: чистое село, чистый улус, чистая республика, чистая страна; народные традиции взаимодействия с природой; охрана и восстановление растительного мира; охрана и восстановление животного мира; экологический мониторинг и методы защиты природы; возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы; история организации мировых и российских парков; очистные сооружения водных ресурсов; международные требования по содержанию чистоты воздуха; производство и переработка отходов; экология человека.

Эти серьёзные задачи мы можем решить при согласованной работе с Правительством РС(Я), местными органами власти МО на основе нормативно-правовых документов Республики Саха (Якутия) в рамках статей Конституции РФ.

Также считаю не менее важным воспитание человека в семье, сохранение культуры народа, его традиций, ведь именно традиции коренных народов Севера сохранили природу до наших дней.

5 июня прошел День эколога в России — один из самых молодых праздников, начатый с 21.07.2007 г. подписанием Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина под № 933 и приуроченный к Всемирному Дню окружающей среды. На основе этого Указа, как я думаю, мы обязаны возобновить традиции экологического просвещения своих предков, суть которого в своё время писал основатель конструктивной географии, академик Иннокентий Петрович Герасимов: «Совершенно бесценны и заслуживают всестороннего изучения те хозяйственные навыки и культурные традиции якутского и других малых народностей Севера, которые с глубоким пониманием столь замечательных особенностей природы своей территории заселили ее и всесторонне освоили. Используя уже в течение веков эти формы хозяйственной деятельности, они в то время не наносили «незаживающих ран» природе территории, на которой они живут». Эти традиции без сомнения исходили из знаний природы, полной зависимости человека от своей окружающей среды, об этом много говорится в наше время со времен Конференции ООН по проблемам окружающей среды (1972 г.), касающаяся взаимосвязи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды. Мы все поддерживаем программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и хотим её реализации на своей территории. Для этого ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» разрабатывает свою инновационную программу воспитания школьников в части экопросвещения. Эта программа должна работать не только в образовательных организациях, но и в каждой семье.

Как говорил наш соотечественник, академик Никита Николаевич Моисеев: «Современная экология – это наука о том, как передать Природу, наш общий дом, нашим детям и внукам, чтобы им в нём было жить лучше и удобней, чем нам».