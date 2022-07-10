Аркадий Иванов – 31 год в газовой промышленности Якутии

Почетный работник топливно-энергетического комплекса – Иванов Аркадий Захарович

Наш новый герой рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах» — ИВАНОВ Аркадий Захарович, проработавший в конторе «Алдангоргаз» треста «Якутскмежрайгаз» 31 год.

Аркадий Захарович родился 7 июля 1947 года в селе Киров Нюрбинского района в семье рабочих сельского хозяйства. В большой семье Аркадий Захарович был вторым сыном из четверых.

В 1954 году поступил в школу в родном селе Киров и с учетом тогдашнего нулевого класса отучился 5 лет начальной школы, а после поступил в среднюю школу в Нюрбе, где окончил остальные 7 классов и в итоге Аркадий Захарович закончил Нюрбинскую среднюю школу №1 в 1966 году. Сразу после школы Аркадия призвали в армию в Челябинскую область и демобилизовали только в 1969 году.

— Со школьных лет и даже в армии я мечтал поступить в Рижский Авиационный институт, но после армии мне отказали в поступлении из-за плоскостопия. Тогда мы с моим хорошим другом Владимиром Яковлевым решили поступить и отучиться вместе, и получилось так, что в 1970 году мы поступили в Уральский Политехнический институт в г. Свердловске и в 1975 г. получили дипломы инженеров строителей по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Помню, как после 4 курсе на практике, находясь в составе ремстройгруппы треста «Якутскмежрайгаз» в населенных пунктах Мегино-Кангаласского района, мы убеждали людей о преимуществах и безопасности газа, так как в то время люди боялись газа так как почти ничего про него не знали, — повествует Аркадий Захарович.

После окончания учебы Аркадий Захарович с октября месяца 1975 г. был принят на работу в трест «Якутскмежрайгаз» и направлен в г. Алдан инженером ПТО конторы «Алдангоргаз», уже через полтора года как грамотный и перспективный специалист был назначен главным инженером конторы. В 1979 г. был переведен главным инженером вновь созданного треста «Нерюнгригоргаз», но через 5 месяцев по семейным обстоятельствам вернулся главным инженером в г. Алдан. В 1983 г. был назначен начальником конторы «Алдангоргаз» и руководил этой организацией, несмотря на неоднократные реорганизации тех времен, до выхода на пенсию по возрасту в 2006 г. В 2006 г. переехал в город Якутск и в 2007 г. устроился в ООО «Сахаметан» начальником автомобильной газозаправочной станции и ушел с этой работы на пенсию в 2009 г.

В 2000 году получил награду от Министерства Энергетики России «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».

В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».

В 2007 году награжден памятной медалью «За славный труд. Нефтегазовый комплекс России».

В 1978 г. женился в Алдане на ЕФРЕМОВОЙ Зинаиде Дмитриевне и вместе воспитали четверых детей: двух девочек и двух мальчиков. А также в данное время имеют 7 внуков. Младший сын Аркадия Захаровича пошел по стопам отца и работает главным инженером в ООО «Сжиженный природный газ» в Нижнем Бестяхе.

— Я очень рад и очень горжусь, что связал свою жизнь именно с этой профессией и практически был в числе первых специалистов газового хозяйства республики и первыми внедряли в жизнь многие вещи, которые сейчас стали обыденными, так например только мы в Алданском районе в 70-80-х годах построили и эксплуатировали групповые газобаллонные установки в подземных отапливаемых помещениях, затем переоборудованные в резервуарные установки; мы первыми начали ставить бытовые счетчики газа в подъездах домов, а затем и в каждой квартире абонентов; первыми в газовом хозяйстве республики стали переводить свой автотранспорт на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива; также первыми установили стационарные и передвижные автозаправочные станции сжиженного газа; также принимал участие в строительстве и дальнейшей эксплуатации первой и единственной в республике газонаполнительной станции (ГНС) с железнодорожным тупиком в г. Нерюнгри, фактически ставшим входной снабженческой базой всего газового хозяйства республики и т.д. Но свои сложности, конечно же, были, а куда без них? Я помню, когда у нас были убытки и не выдавали зарплаты мы начали сотрудничать с предприятиями по бартеру, например, ГОК «АлданЗолото» нам за поставку газа расплачивался золотыми изделиями, и с мешком золота я ездил один на машине УАЗ в Якутск обменивать их уже на деньги для зарплат сотрудников. Помимо этого, у нас всегда были сложности с обученными кадрами так как республиканские учебные заведения еще не готовили специалистов газового хозяйства, рабочих специалистов готовили сами на месте, а ИТР поэтому каждые два года отправляли на повышение квалификации где мы все набирались опыта и узнавали много нового. Я начал работать в газовом хозяйстве Алданского и Нерюнгринского районов в октябре 1975 г. и достойно ушел на пенсию также в октябре 2006 г., проработав целых 31 год. Я на своей работе старался ко всем работникам относиться строго, но справедливо и всячески старался помочь в их личной жизни, поэтому я думаю, что меня уважали, — рассказывает Аркадий Захарович.