Аркадий Алексеев: выборы в Арктике пройдут под присмотром Справедливой России

Справедливороссы в плановом режиме продолжают подготовку к предстоящей избирательной кампании – Единому дню голосования 2023. Напомним, на осенних выборах в этом году якутяне будут выбирать главу Республики, народных депутатов Ил Тумэн, якутской городской Думы и других представительных органов в районах.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» примет участие во всех проводимых выборах. И уже сейчас идет работа по формированию списка кандидатов в депутаты разного уровня, членов участковых и окружных избирательных комиссий.

Аркадий АЛЕКСЕЕВ, член партии, депутат Булунского райсовета:

— Дважды выезжал в Кобяйский улус, где встречался с жителями. Сейчас идет активная работа по формированию участковых избирательных комиссий. Так, в моем родном Булунском районе СРЗП подготовила списки своих представителей во все УИКи, готовим документы для их назначения. В других северных районах работа также ведется активно, осталось буквально пара участковых комиссий. Людей мы набираем принципиальных, сторонников нашей партии.