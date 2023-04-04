Политика
Аркадий Алексеев: выборы в Арктике пройдут под присмотром Справедливой России
Справедливороссы в плановом режиме продолжают подготовку к предстоящей избирательной кампании – Единому дню голосования 2023. Напомним, на осенних выборах в этом году якутяне будут выбирать главу Республики, народных депутатов Ил Тумэн, якутской городской Думы и других представительных органов в районах.
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» примет участие во всех проводимых выборах. И уже сейчас идет работа по формированию списка кандидатов в депутаты разного уровня, членов участковых и окружных избирательных комиссий.
Аркадий АЛЕКСЕЕВ, член партии, депутат Булунского райсовета:
— Дважды выезжал в Кобяйский улус, где встречался с жителями. Сейчас идет активная работа по формированию участковых избирательных комиссий. Так, в моем родном Булунском районе СРЗП подготовила списки своих представителей во все УИКи, готовим документы для их назначения. В других северных районах работа также ведется активно, осталось буквально пара участковых комиссий. Людей мы набираем принципиальных, сторонников нашей партии.
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