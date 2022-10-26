Ариану Романовскому предъявлено обвинение

Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере), рассказал РЕН ТВ его адвокат Гаджи Алиев. Его вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Сухановым задержали накануне. Сам журналист вину не признает, сообщает телеграм-канал «Рaньше всех. Нy почти». Якутянин задержан за вымогательство по делу коммерческого директора Ксении Собчак Ксения Собчак успела покинуть Россию

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