Ариан Романовский «сдал» Ксению Собчак?

Собчак может быть владелицей канала «Тушите свет», из-за поста в котором возбудили дело о вымогательстве у главы Ростеха, сообщает тгк Лента дня.

Уроженец Якутии Ариан Романовский, который является главредом этого канала, а также один из администраторов Тамерлан Бигаев предоставили договора, которые подписали с Ксенией Собчак.

То же самое сделал коммерческий директор Собчак — Кирилл Суханов. Он предоставил договор, который подписал с Собчак. Романовский, Бигаев и Суханов сейчас находятся в СИЗО. В телеграм-канале «Тушите свет» якобы должны были размещаться материалы по заданиям Собчак. Сама журналистка ранее заявляла, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу.

Напомним, что якутянин Ариан Романовский (Кузьмин), бывший главный редактор журнала «Татлер», ныне ведущий телеграм-канала «Оливье с икрой», задержан за вымогательство по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

По данным SakhaLife, Ариана Романовского якутянином можно считать условно. Он москвич, родился в интернациональном браке, который распался. Мама саха, в нaстоящее время работает в Якутском постпредстве в Москве, точнее секретарем Ивана Долинина, постоянного представителя главы Якутии в Москве. Ариан Романовский (Кузьмин) сообщил, что назван в честь своего дедушки.

Когда Ариана Романовского заключили под стражу, он заявил, что является единственным ребенком «матери-пенсионерки и ветерана труда». Эту деталь экс-главред Tatler рассказал, пытаясь избежать временного заключения, сообщал АиФ.