Архиважное дело: Владимир Ильич покидает партию?

16 марта текущего года состоялось внеочередное заседание Президиума Регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого были рассмотрены вопросы, относящиеся к резонансным темам вокруг членов партии.

Так, по итогам заседания принято решение рекомендовать фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва рассмотреть и удовлетворить личное заявление руководителя фракции Чичигинарова Владимира Ильича о прекращении полномочий руководителя фракции.

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