Архив выпустил книгу об истории Якутска

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» городского округа «город Якутск» подготовил и издал в рамках мероприятий, посвященных празднованию 390-летия со дня основания города Якутска, общественно-политическое издание «История города Якутска: день за днем, год за годом… 1632-1990. Часть 1».

Это летопись города Якутска со дня основания до 1990 года, то есть до принятия Декларации о государственном суверенитете Якутской Советской Социалистической Республики – Республики Саха. События, даты даются в хронологическом порядке помесячно и по дням без интерпретации, только факты. В книге впервые использованы материалы из фондов городского архива, ранее не опубликованные и неизвестные широкому кругу читателей.

Подготовку книги и работу над ней провели Александр Калашников, главный археограф Национального архива, и Айталина Захарова, начальник отдела использования документов и информационных услуг городского архива, председатель совета Национального архива РС(Я) на общественных началах.

Составители проделали огромную работу по выявлению документов, фактов, событий, произошедших в истории города на протяжении почти четырех столетий. В книге не только отражены глобальные события и упомянуты исторические личности, но и множество удивительных фактов, которые обогащают историю нашей республики. Данное издание восполнит пробел в научно-популярном просвещении населения, молодежи и сыграет положительную роль в изучении истории Якутска.

Книга будет полезна и познавательна для краеведов, историков и для всех тех, кто любит и уважает историю родного края.

Презентация книги «История города Якутска: день за днем, год за годом… 1632-1990. Часть 1», приуроченной к 390-летия со дня основания города Якутска, состоится в Окружной администрации города Якутска 8 сентября 2022 года в 11.00 часов.

На презентацию приглашены руководство министерства культуры и духовного развития РС(Я), Окружной администрации города Якутска, Якутской городской Думы, общественность города, архивисты, представители СМИ.