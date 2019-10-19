Архив НКВД, найденный в Верхоянье, не поддается реставрации

В поселке Батагай Верхоянского района сотрудники управления организации архивного дела работают с найденными документами Янского горно-промышленного Управления Дальстроя НКВД СССР.

В 2014 году в здании бывшей нефтебазы во время пожара рабочие обнаружили пожелтевшую и полуистлевшую кипу бумаг и доложили о находке методисту местного музея детского туризма и этнографии Анне Слепцовой. Она в свою очередь сообщила о неизвестном архиве научным сотрудникам Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук. Те прилетели и, рассмотрев архив, предположили, что это документы и дела жертв сталинских политических репрессий.

Администрация Верхоянского района поставила в известность Национальный архив Якутии о находке лагерных артефактов. И вот в эти дни в поселке Батагай с документами Янского горно-промышленного Управления Дальстроя НКВД СССР работают заместитель директора Национального архива Наталья Степанова и главный специалист управления организации архивного дела и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры и духовного развития Ирина Казаева.

В итоге архивариусы заявили, что обнаруженные документы, личные дела принадлежат людям, сосланным отбывать лагерный срок по статьям 116, 59 в исправительный трудовой лагерь за отказ в уплате военного налога и заема во время Великой Отечественной войны, так называемых «поборов войны». Состояние документов очень плохое и не поддается реставрации. После пожара они по краям, углам и сгибам обтрепались, покоробились, скукожились, бумага на глазах крошится и распадается на фрагменты от долгого пребывания в подвальном помещении.

Как известно, после открытия оловоносных месторождений в Эге-Хая, в 1938 году началось строительство рудника, здесь же заложили поселок. А в конце 1940-го все строительство в окрестностях месторождения передали НКВД, и вскоре в Верхоянском районе появилось Янское горно-промышленное Управление Дальстроя НКВД СССР, лагеря заключенных с бесплатной рабочей силой. Первым из них стал Эге-Хайский ИТЛ №6.