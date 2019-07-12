Архитектурные изыски должны повысить комфорт якутян

Первый опыт реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда» показал, что запрос на системную и централизованную работу по формированию современной и комфортной городской среды есть. И он актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития.

Координатор партийного проекта «Городская среда» Дмитрий Семенов провел совещание общественного совета.

В 2019 году будут построены следующие архитектурные комплексы в рамках партпроекта «Городская среда»:

Нюрбинский парк культуры и отдыха им. Сергея Васильева – общая стоимость проекта 19 млн 870 тыс. (подрядчик ООО «Капитал+»);

– общая стоимость проекта 19 млн 870 тыс. (подрядчик ООО «Капитал+»); г. Алдан городской сквер по улице Ленина – 33 млн 131 тыс. (подрядчик ООО «Реал Эстейт Девелопмент Компани»;

– 33 млн 131 тыс. (подрядчик ООО «Реал Эстейт Девелопмент Компани»; Центральная площадь в ГО «Жатай» – 27 млн 829 тыс. (ООО «Основа»);

– 27 млн 829 тыс. (ООО «Основа»); благоустройство парка в г. Покровск – 20 млн 118 тыс. (ООО «Основа»);

– 20 млн 118 тыс. (ООО «Основа»); сквер «Эйэ» в селе Бердигестях – 32 млн 50 тыс. (СК «Томтор»);

– 32 млн 50 тыс. (СК «Томтор»); благоустройство озера Талое в Якутске – 130 млн 224 тыс. (подрядчик ООО «Монтажсервис»);

– 130 млн 224 тыс. (подрядчик ООО «Монтажсервис»); в Олекминске сквер «Спасский», «Скопеческий двор и пешеходная зона «Спасская» (данные уточняются).

Один из проектов, реализуемых по программе «Комфортной городской среды», – благоустройство Талого озера в Якутске.

По проекту на Талом озере должны появиться пешеходный мост, берегоукрепительные работы, лодочная станция, теплый павильон, терраса, пешеходная эспланада, навесы для биеннале. В данный момент ведется отсыпка береговой зоны под будущие территории отдыха горожан. Вся отделка будет оформлена натуральной сосной.