Архитекторы со всей России собирают подписи в защиту Ирины Алексеевой

Арест главного архитектора Якутии, известного человека в республике, вызвал протест со стороны общественности, блогеры и представители сообщества архитекторов Якутии и России открыто выступили в защиту Ирины Алексеевой. Сейчас главный архитектор Якутии находится под домашним арестом, а перед этим ее помещали в СИЗО.

В предновогодние дни архитекторы и дизайнеры со всей России направили письмо в поддержку Ирины Алексеевой, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy:

К нашему огромному сожалению, сейчас Ирина Алексеева подвергается уголовному преследованию. Несмотря на тот факт, что ей инкриминируется совершение преступления средней тяжести, со стороны следствия и суда к ней применяется излишне жесткая мера в виде домашнего ареста. В связи с этим мы объявляем сбор подписей в поддержку Ирины Алексеевой, которые, как мы надеемся, помогут обжаловать столь жесткую меру в отношении нашей коллеги. Возможно, в дальнейшем настоящее письмо будет рассматриваться как положительная характеристика в рамках уголовного дела. Ирина Дмитриевна неизменно остается уважаемым членом архитектурного сообщества и ярким представителем нашей профессии,

Напомним, 17 декабря на Ирину Алексееву было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. По мнению следствия, в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта Ирина Алексеева подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в Покровске, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) – главным архитектором Якутии Ирина Алексеева назначена указом главы Якутии в 2018 году. Она почетный архитектор РС (Я), кандидат архитектуры. С 2015 по 2018 года являлась главным архитектором Якутска.