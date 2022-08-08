Архипастырь совершил Таинство Брака в храме Якутской духовной семинарии

7 августа 2022 года архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил Таинство Брака над выпускником Якутской духовной семинарии Иаковом Бояркиным и его избранницей-участницей молодежного движения Февронией Герасимовой в домовом храме семинарии в честь святителя Иннокентия (Вениаминова) — передает телеграм-канал Якутия Православная.

По окончании Таинства, благословив молодоженов, архипастырь обратился с напутственным словом и пожелал пронести знамя любви, засвидетельствованной перед Господом через всю жизнь, идя вместе рука об руку.