08.08.2022
17:57
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Православие
Архипастырь совершил Таинство Брака в храме Якутской духовной семинарии
7 августа 2022 года архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил Таинство Брака над выпускником Якутской духовной семинарии Иаковом Бояркиным и его избранницей-участницей молодежного движения Февронией Герасимовой в домовом храме семинарии в честь святителя Иннокентия (Вениаминова) — передает телеграм-канал Якутия Православная.
По окончании Таинства, благословив молодоженов, архипастырь обратился с напутственным словом и пожелал пронести знамя любви, засвидетельствованной перед Господом через всю жизнь, идя вместе рука об руку.
Фото: https://t.me/putigospodni
Источник: https://t.me/putigospodni
#Архиепископ Якутский и Ленский Роман#Архипастырь совершил Таинство Брака в храме Якутской духовной семинарии#республика саха (якутия)#Якутия#Якутская епархия
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