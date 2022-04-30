Архиепископ Якутский и Ленский и президент АЛРОСА отслужили молебен

29 апреля 2022 года архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с президентом российской алмазодобывающей компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Встреча состоялась в Якутской духовной семинарии и началась с молебна в Свято-Иннокентьевском домовом храме. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. сообщает тгк Якутия Православная

Источник: тгк Якутия Православная

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