Архиепископ Роман совершит литургию в Преображенском соборе Якутска

Русская православная церковь отмечает в четверг Рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Архиепископ Якутский и Ленский Роман в этот день, как ожидается, совершит Божественную литургию в Преображенском соборе в Якутске, передает ЯСИА со ссылкой на портал «Православная Якутия».

Ожидается, что праздничная служба начнётся в полночь и продлится до двух ночи, ее будут транслировать по телеканалу «Якутия 24». Вторая литургия пройдёт 7 января с 10:00 часов. В пресс-службе епархии уточнили, что ограничений по посещению рождественской службы, кроме ношения масок, нет.

Архиепископ Роман в своем рождественском послании пожелал в рождественские дни не терять ощущение «Его присутствия, а для того – осуществлять деятельную любовь к ближнему». «Помогите другу, родственнику, соседу, поддержите одинокого, бедного, осиротевшего, будьте милосердны к оступившемуся, будьте равно ласковы со своим подчиненным и начальником – и в каждом из них вы встретите Самого Христа! Одарите каждого радостью, и многократным эхом она возвратится к вам! Пусть эта радость станет основной мелодией Нового 2022 года!»