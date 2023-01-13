Архиепископ Роман совершил Божественную Литургию в исправительной колонии № 1



В светлые рождественские дни по традиции священнослужители посещают социальные учреждения, в том числе места лишения свободы.

По случаю светлого праздника Рождества Христова и продолжающихся святок Архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил Божественную Литургию в православном храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном в исправительной колонии № 1.

На богослужении присутствовали начальник УФСИН Василий Седрисев и другие сотрудники, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин), осужденные.



Богослужебные песнопения исполнялись мужским хором на церковнославянском и якутском языках.

По окончании Литургии архипастырь передал в дар руководителю территориального органа памятную икону и поздравил всех молящихся с праздником, после чего обратился к осужденным с напутственным словом, в котором пожелал исправления и добрых перемен в сознании и сердцах.

