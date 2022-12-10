«Архетипы памяти» в Доме художника: выставка превращена в эксперимент

С 10 декабря 2022 г. в Доме художника начинает работать выставка-лаборатория, выставка-эксперимент «Архетипы памяти» творческой группы «Архетип». "…я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?" Курт Воннегут.

Почему выставка превращена в эксперимент?

Чтобы ответить на множество вопросов. Проследить то, как искусство становится часто поиском ответов или же способом задавать изощренные вопросы жизни, людям или самому себе. Задокументировать то, как художник наполняет место действием, которое накладывает смысл, скрытый под множеством других, однако считываемый и понятный как слои древних текстов в полимпсесте.

Место и момент времени – объект исследования, гипотеза – мысль о том, что художественный процесс транслирует смыслы настоящего через личность автора, через его прошлое и только в воображении существующую жизнь, образ которой скрывает будущее.

Проект «Архетипы памяти» задуман как эксперимент по изучению творческих процессов, происходящих именно в Доме художника в разное время. Данное место является для участников группы исторически значимым пространством, где не только были мастерские Союза художников, но и располагались учебные классы Арктического государственного института культуры и искусств.



На первом мероприятии, которое состоится 10 декабря в 16.00 ч., авторы проекта дадут старт эксперименту с местом. Расскажут о создании творческих процессов и обсудят последующие действия экспериментальной выставки. Все следующие субботы, кроме праздничных выходных, участники проекта будут заполнять пространство выставочного зала новыми смыслами вместе со зрителями.

Выставка-эксперимент будет работать для всех посетителей с 10 декабря по 12 февраля 2022 г. в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 31/2Б, выставочный зал.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 70 руб./чел; для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 50 руб./чел; для пенсионеров – 50 руб./чел; многодетным семьям – 35 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов). Режим работы: среда-воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30), понедельник-вторник – выходные дни.

Ссылка на покупку билетов по Пушкинской карте: https://vmuzey.com/event/vystavka-eksperiment-arhetipy-pamyati

Справки по телефонам: 8 (4112) 33-52-79

Творческая группа «Архетип»

Группа «Архетип» исследует глубинные смыслы из прошлого народов, населяющих территорию Якутии, общих для глобальной памяти человека. Проекты, созданные группой в течение пяти лет, выстраивают коммуникацию с «нутряным» знанием, воспоминаниями о тайных символах, которые живут в каждом из нас.

Данный проект сформировался как следствие потребности в творческой коммуникации, общности в художественной среде. Формат художественного исследования предлагает участникам группы в первую очередь интенсивный творческий взаимообмен, междисциплинарную коммуникативную программу. В период с 2017-2018 г. были организованы встречи с историками, археологами, экспертами по захоронениям, культу смерти и ритуалам, специалистами по изучению эпоса олонхо, театральными деятелями, музейными специалистами, художниками, кураторами и теоретиками современного искусства.



Основной идеей проекта является исследование. В рамках первого выбранного группой тематического направления, участники работали с теми архетипическими образами, которые, будучи продуктом коллективного бессознательного, лежат в основе творческого мышления и художественного продукта в целом, в частности, архетипов, формировавших на протяжении истории народа саха, сюжет и поэтическое полотно эпоса олонхо.

В ходе развития проекта каждый автор примерял на себя роль олонхосута-сказителя, транслируя или создавая свой собственный миф, трансформируя свой творческий процесс в мифотворчество, позиционируя свое искусство как способ самоидентификации и рефлексии, оперирующим теми же архетипическими сюжетами и образами, взятыми из глубин коллективной памяти, исследуя те культурные слои, которые относятся к периодам, когда люди не причисляя себя к определенной нации или народности, были частью общего.

Исследовательский принцип и рефлексия как основа работы со смыслами на данный момент объединяет авторов проекта вокруг самых различных тематических направлений от экологии до роли гендера, от традиционных промыслов до современной науки.



Авторский состав:

Надежда Комиссарова (график)

Александра Неустроева (ювелир, мастер по ледовым и снежным скульптурам)

Людмила Федорова (ювелир, мастер по ледовым и снежным скульптурам)

Алексей Абрамов (фотограф)

Анна Саввина (живописец)

Наталья Христофорова (график)

Елена Васильева (куратор)

Устинья Догордурова (дизайнер, график)

БаттаховаАйталина (этно-музыкант)

Баттахов Николай (этно-музыкант)

Саргылана Скрябина (художник кино)