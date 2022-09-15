Археологи нашли останки мамонта в Чурапчинском улусе❗

В начале сентября 2022 г. археологи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН провели раскопки в Чурапчинском районе Якутии. Найдены останки фауны эпохи плейстоцена.

Археологи Института совместно с сотрудниками отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук РС(Я) провели раскопки на местонахождении 57-й км. в Чурапчинском районе РС (Я). По предварительным данным, территория представляет собой так называемый kill-site или butchering-site – место специализированной охотничьей деятельности, где происходил забой и первичная разделка туш крупных млекопитающих.

В результате проведенных работ были обнаружены фрагментированные остатки мамонта, шерстистого носорога, а также бизона. Многие костные останки содержат следы орудийной деятельности древнего человека. Помимо проведенных различных видов археологических работ археологами были отобраны образцы для УМС-датирования, палеоботанических и палинологических исследований. Останки фауны предварительно датированы эпохой плейстоцена.

Местонахождение 57-й км. было обнаружено специалистами ИГИиПМНС СО РАН в 2021 г. в ходе обследования проектируемой автомобильной дороги, которая соединит села Арылах и Кытанах.

На данный момент останки находятся у палеонтологов в отделе изучения мамонтовой фауны Академии наук РС (Я) для камеральной обработки.