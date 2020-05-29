«Аргыс» АЛРОСА в помощь новичкам

В прошлом году на базе горнодобывающего комплекса Верхне-Мунского месторождения с целью облегчения процесса социокультурной адаптации новых сотрудников был разработан и внедрен проект «Аргыс». Он призван помочь работникам из улусов Якутии быстрее освоиться на производственных площадках и создать комфортную основу для их профессионального роста. Привыкать к новому окружению, к новым требованиям всегда сложно. Пришло время узнать подробнее о ходе реализации проекта. Об этом подробнее нам рассказал начальник участка буро-взрывных работ горнодобывающего комплекса Верхне-Мунское Удачнинского ГОКа Геннадий Федоров, который является куратором проекта на площадке.

Вопрос комфортной адаптации новых сотрудников, трудоустроенных в рамках программы «Местные кадры – в промышленность», была озвучена заместителем генерального директора АЛРОСА Алексеем Дьячковским. После запуска в 2018 году Верхне-Мунского месторождения он несколько раз посещал производственную площадку, общался с новыми сотрудниками, которые приехали работать в АЛРОСА из разных улусов Якутии, увидел существующие проблемы в процессе «приживаемости» и поставил задачу решить данный вопрос. В дальнейшем экспертная комиссия во главе с генеральным директором АЛРОСА Сергеем Ивановым заинтересовалась проектом и поддержала его.

«Аргыс» – это проект по адаптации молодых и новых сотрудников компании. Спутник всегда находится рядом, это человек, который помогает и поддерживает. А самым важным ресурсом любого предприятия, конечно же, являются люди. Дружный коллектив – залог успеха и процветания предприятия. Именно от работоспособности и сплоченности сотрудников зависит эффективность предприятия. А для того, чтобы сотрудники могли результативно трудиться, необходимо создать комфортный климат с первых же дней нахождения на производственной площадке, тем более, если она удаленная. Чтобы сотрудник влился в новый коллектив как можно быстрее, важно поддержать в самый трудный для него период – в период адаптации. Поэтому миссия проекта «Аргыс» заключается в быстром и эффективном внедрении новичков из улусов Якутии в их новую должность и трудовые будни.

— Геннадий Владимирович, Вы являетесь куратором проекта «Аргыс» на площадке Верхне-Мунского месторождения. Расскажите об этой деятельности: что входит в Ваши полномочия, какую работу проводите на своем участке, и какие задачи Вы решаете?

— Основной задачей нашего проекта является быстрая адаптация в производстве новых сотрудников с районов Якутии. Тем, кто не сталкивался с работой в производственных организациях сложно вливаться в коллектив. Это и существующий языковой барьер, стеснение, чувство одиночества и т.д. Наш проект направлен на решение данных проблем, как правило, к каждому сотруднику применяется индивидуальный подход. Как куратор проекта я взаимодействую как с аргысами, так и с новыми сотрудниками компании.

За период адаптации новый сотрудник проходит три этапа. Весь этот процесс он проходит вместе с «аргыс«, человеком, который помогает ему легче влиться в коллектив, почувствовать себя своим, стать частью большой команды. Аргыс вахтовому работнику назначается сразу – в первую неделю трудоустройства.

Первый этап – ознакомление. Это самый значимый этап. Задачи аргыс на этом этапе – дать почувствовать новичку себя, как говорится, в своей тарелке, в новой для него компании, утолить его информационную потребность. Аргыс рассказывает и отвечает на вопросы о компании, ее программах, корпоративных правилах, перспективах. Он же помогает новичку сориентироваться на производственной площадке, рассказывает, к кому и по каким вопросам при необходимости обращаться.

Второй этап – привыкание. На этом этапе у сотрудника должно формироваться понимание его функционала, особенностей производства, складываться круг общения и представление о своем месте в компании. С помощью аргыс работник проходит социальную адаптацию. Знакомится с непосредственным руководителем и командой, в которой работает.

На заключительном этапе при правильном подходе к процессу адаптации новый сотрудник уже полностью социализируется в компании и готов к выполнению профессиональных задач самостоятельно.

— «Аргыс» – это проект в основе которого лежит наставничество. Но насколько он отличается от простого наставничества? Сколько у вас наставников, и как часто они взаимодействуют со своими подопечными?

— Я бы сказал, что это наставничество с элементами «старшего брата». То есть ребята аргыс стараются помочь не только в решении рабочих моментов, но и работают над поведением человека в целом, воспитывают как младших братьев и сестер. На данный момент наставников 10 человек. С подопечными они общаются постоянно, но скорость адаптации во многом зависит от самого работника. Кому-то недели общения достаточно, с кем-то взаимодействуют месяцами. Стоит только вспомнить как вы сами устраивались на работу. И одно дело устроиться на работу в родном селе или городе, другое – далеко от дома, вахтовым методом, среди незнакомых людей. Поэтому, в любом случае, благодаря «Аргыс» социокультурная адаптация проходит намного быстрее и легче. Главное, чтобы у новичка не возникало чувства одиночества.

Выход на новую работу всегда сопровождается некоторыми переменами в жизни, а иногда и стрессом. Не сразу привыкаешь к работе на режимных объектах, да еще и с графиком сменности. Еще одна проблема — языковой барьер. Он появляется в тех ситуациях, когда требуется говорить на неродном языке. В этом и многом другом призван помочь проект «Аргыс».

— В жизни зачастую главными наставниками становятся прочитанные книги. Но то теория, на практике ведь иначе. Кого обычно берут волонтерами «Аргыс»? Из опыта, с чем они обычно сталкиваются, когда начинают работать с новыми сотрудниками?

— «Аргысами» старались выбирать тех людей, которые непосредственно имеют большой опыт работы в АЛРОСА, в любых других производственных организациях, имеют активную жизненную позицию, готовых протянуть руку помощи без каких-либо дополнительных оплат и поощрений. Наш проект двигается на общественных началах и, к сожалению, мало тех, кто готов действительно посвятить свое свободное время помощи незнакомым людям. Обычно сталкиваемся с тем, что новички в виду уверенности или напротив – неуверенности в себе отказываются от помощи. Но это в первое время, в дальнейшем нередко случается так, что встречаются с вопросами, которые решить без подсказки или совета сложно, и в этот момент все равно возвращаются к нам. Да, в этом то и отличается практическая часть от теории. Здесь необходимо работать, а со сложностями в работе все равно ведь сталкиваешься рано или поздно.

— Вы куратор проекта на площадке Верхне-Мунского месторождения. Поделитесь Вашей историей работы в компании. Как Вы трудоустроились в АЛРОСА?

— После окончания Московского государственного горного университета в 2011 году устроился в Карьер Удачный Удачнинского ГОК взрывником. Через год перевели на должность горного мастера участка взрывных работ, начал временно исполнять обязанности начальника участка, начальника производственно-технического отдела карьера и комбината. В 2018 году переведен начальником участка буро-взрывных работ горнодобывающего комплекса Верхне-Мунское. Поэтому я хотел бы отметить, что не надо бояться работы, все приходит постепенно: и опыт, и карьерный рост.

А куратором проекта «Аргыс» я стал в 2019 году, когда проходил обучение по корпоративной программе «Потенциал АЛРОСА». В этот период на меня вышли сотрудники Центра подготовки кадров АЛРОСА с предложением курировать данный проект на нашей площадке. Я согласился без раздумываний. Вспомнил как трудоустроился сам, первые рабочие дни. Это очень нужный проект. Сегодня я сам также являюсь аргыс.

— Насколько этот проект зарекомендовал себя с момента запуска?

— В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции, с вводом карантинных мероприятий и временной остановкой горных работ на месторождении, есть определенные сложности в реализации планов, но мы уверены, что после затишья обязательно проект возродится с новой силой. Среди сотрудников с районов республики нет людей, не знающих о нас, отзываются хорошо, надеемся, что после победы над пандемией распространим проект на другие подразделения АЛРОСА. Лично я, после временного закрытия ГОКа, с 1 июня начну работать в г.Удачном. Часть моих коллег уйдут в отпуск, а некоторые, как и я, перейдут работать в другие подразделения компании.

Отметим, что за время реализации проекта его важность отметили главы районов, которые интересуются тем, как трудоустроились их молодые земляки. Проект «Аргыс» продолжает свою деятельность. В будущем – расширение географии проекта, его планируют внедрить на Накынской площадке. Там тоже много новых сотрудников, которые приехали работать в АЛРОСА в рамках программы «Местные кадры – в промышленность».