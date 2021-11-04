Арестована жительница Хандыги, подозреваемая в убийстве своего знакомого

Следователем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Томпонском районе возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней ранее судимой жительницы поселка Хандыга. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что женщина в гостях у своего знакомого мужчины во время распития спиртных напитков в ходе ссоры нанесла ему кухонным ножом удар в ногу и при этом повредила артерию.

От полученного ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Женщина была задержана и с учетом тяжести совершенного преступления, а также имеющейся судимости за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, в отношении нее по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.