Арестован житель Нюрбинского района, подозреваемый в изнасиловании племянницы

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нюрбинского района по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ – изнасилование несовершеннолетней.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 20 июня 2022 года подозреваемый под благовидным предлогом пришел к своей родственнице, которой дома не оказалось. Там он совершил изнасилование 17-летней племянницы, после чего скрылся.

Следует отметить, что мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии и доставили к следователям.

По возвращению матери домой девушка рассказала о произошедшем, и женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан и по ходатайству следователя СКР 23 июня 2022 года в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что ранее мужчина уже судим за изнасилование и отбывал наказание в местах лишения свободы.

В рамках расследования проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.