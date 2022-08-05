Уголовник пытался изнасиловать 14-летнюю племянницу-сироту, но ему помешали…

Центральным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении жителя города Покровска, 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование, то есть половое сношение с несовершеннолетней с применением насилия).

В ходе расследования установлено, что 30 июля 2022 года ранее судимый гражданин П., заведомо зная, что его племяннице-сироте 14 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в городе Покровске, попытался совершить изнасилование несовершеннолетней, 2007 года рождения, которая находилась в беспомощном состоянии, однако не исполнил своего преступного замысла, поскольку был застигнут родственником при совершении указанных действий.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.