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1 марта 2019, 17:10
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Арестован педофил, имевший контакт с 9-летней девочкой из Якутска

Жительница города Якутска обнаружила в телефоне своей 9-летней дочери переписку, содержащую фотографии интимного характера.

По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний житель Свердловской области, зная о возрасте девочки, склонил 9-летнюю якутянку сделать несколько фотографий, снять себя на видео в обнаженном виде и отправить ему по «ватсапу».

Сам злоумышленник также направил девочке фото непристойного содержания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативного подразделения МВД Якутии, местонахождение подозреваемого установлено за пределами республики. Он был задержан, а позже — арестован.

В ходе расследования установлено, что это не единичный эпизод преступной деятельности мужчины. По данным следствия, аналогичная переписка велась им с другой девочкой. 

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства преступных действий обвиняемого, изъяты предметы, имеющие значение для хода расследования, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Следственные органы обращаются к родителям, опекунам и родственникам несовершеннолетних с просьбой внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться Интернетом. В случае выявления фактов совершения в отношении детей преступлений, либо склонения их к совершению подобного рода действий, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Также напоминаем о работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Любой гражданин, который обладает информацией о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии в отношении несовершеннолетних, может позвонить по телефону: 123 и сообщить о таких фактах.

Если вы заметили изменения в поведении детей, если ребенок стал замкнутым, недоверчивым, испуганным, и откровенного разговора не получается, рекомендуем обратиться к специалистам мобильной кризисной службы по бесплатному телефону: 8-800-100-22-83.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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01.03.2019

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