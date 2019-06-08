Арестован крупный якутский бизнесмен

В группе компаний «Утум+» прокомментировали арест руководителя «Утум-Инвест» Георгия Карамзина и заместителя главы Якутска Василия Гоголева, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

«Деятельность всех предприятий, входящих в состав группы компаний „Утум+“, по проектированию, строительству и управлению объектами продолжается в рабочем режиме.

Застройщики, входящие в группу компаний – ООО „Утум-Инвест“ и ООО „Голдлайн“ ведут строительство объектов ЖК „Сэргэ“, ЖК „Гармония“, ЖК „Панорама“ в соответствии с графиками строительства. С полной информацией о ходе строительства объектов можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/каталог_объектов/новостройки, а также на официальных сайтах компаний http://goldline.su , http://utuminvest.ru/.

Руководство группы компаний „Утум+“ считает, что обвинения в отношении генерального директора ООО „Утум-Инвест“ Карамзина Г.О. и заместителя главы городского округа „город Якутск“ Гоголева В.В. безосновательны и надеется на объективное рассмотрение дела правоохранительными органами», — говорится в релизе группы компаний.