Арест Георгия Карамзина и Василия Гоголева: мнение главы Якутии

Сегодня, 10 июня в Якутске состоялась встреча Айсена Николаева с журналистским сообществом Якутии. На встрече были заданы вопросы насчет резонансного уголовного дела о коррупции.

Справка:

8 июня судья городского суда Дмитрий Петраков отправил руководителя строительной фирмы «Утум+» Георгия Карамзина и заместителя мэра Якутска по развитию территорий Василия Гоголева в следственный изолятор на два месяца. Директор компании «УТУМ-ДИЗАЙН» Татьяна Самсонова отправлена под домашний арест.

Из официального пресс-релиза следственного комитета:

«По данным следствия, заместитель главы по развитию территории ГО «Город Якутск» получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в городе Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв.м на сумму 114 миллионов рублей. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей.

Взятка получена заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года – до назначения на данную муниципальную должность.

07 июня 2019 года заместитель главы и его посредники задержаны.»

Вопрос из зала:

— А не могли бы вы прокомментировать, и что вы думаете по поводу арестов главы стройкомпании «Утум» и вице-мэра?

Ответ:

— Конечно, ситуация крайне сложная. Потому что размер предполагаемых сумм возможных взяток беспрецедентный для нашей республики. Суммы идут у нас свыше ста миллионов рублей. Следствие ведется, следствие разберется и объявит: кто виноват, а кто не виноват.

Насколько я понимаю, оперативная разработка не день, не два, а долгие месяцы, поэтому у следствия были основания.

Вопрос news.ykt:

— А вот эта Альбекова, которая «Строй Академия», в июне прошлого года приходила ли к вам с просьбой поддержать и выдать разрешение?

Ответ:

— И как в июне она могла ко мне подойти, если я с 28 мая прошлого года…

— Нет, на период вашего нахождения врио. Не встречались?

— Насколько я знаю, договор покупки ею земельного участка был заключен уже практически после моего ухода с должности главы. Так что, я физически там не разговаривал. Так-то я визуально знаю эту женщину, также как и Карамзина и Гоголева.

Вопрос yakutia.info:

— Многие предприниматели, в связи с последними событиями — с арестом Георгия Карамзина, высказали опасение, что такая мера, такая ситуация может коснуться любого, так же как и его ситуация – заключение в СИЗО. Когда можно было обойтись домашним арестом… Можно ли на ваш взгляд рассматривать критерии «бизнес климата» и в том числе «безопасности предпринимательской деятельности». Что у тебя там бизнес не отожмут, в СИЗО тебя не забросят, это ведь тоже основа основ.

Ответ:

— В пленарной сессии питерского форума президент нашей страны на это достаточно четко, примерно на такой же вопрос, касающийся Майкла Калви, сказал: «Не укради». Это раз. И мы же здесь речь ведем не об экономическом преступлении.

Следствие сегодня ставит вопрос о том, что была преступная схема, связанная с коррупцией и, к сожалению, сегодня Георгий Олегович он, по мнению следствия, имеет прямое отношение к этой коррупционной сделке. Вот и все.

Если бы вопрос стоял просто об экономическом каком-то споре, я был бы в самых первых рядах, которые его защищали. Но здесь речь идет о коррупционных правонарушениях, то здесь уже немножко другие подходы должны быть.

К инвестиционному климату – это как раз имеет отношение в той мере, что коррупционные проявления, вне зависимости от того, на какую сумму это идет, вне зависимости от того, где человек работает и занимается – мы должны это пресекать.

Органы ФСБ эти вопросы очень серьезно рассматривают. И без каких-либо оснований такие вещи не делаются.