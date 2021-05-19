Арест автомобиля побудил якутянин выплатить долг

Житель Якутска оплатил крупную задолженность перед банком, чтобы не потерять свой автомобиль.

В Якутском городском отделении УФССП России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина кредитной задолженности в размере 780 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, предупредил о применении после истечения срока для добровольного исполнения мер принудительного исполнения. Однако должник не исполнил требования в срок.

Сотрудник органа принудительного исполнения направил запросы в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника. Согласно полученным ответам на имя неплательщика в банках открыты счета, на которых имеются денежные средства. На данные денежные средства было обращено взыскание, но их оказалось недостаточно для погашения имеющейся задолженности.

Также было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство. Судебным приставом-исполнителем наложен арест на движимое имущество должника. Хозяину автомобиля вручено постановление об аресте. Во избежание передачи имущества на реализацию, с целью обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства, мужчина погасил задолженность в полном объеме.

В настоящий момент арест с автотранспортного средства снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.