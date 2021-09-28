Arctic skill: доступное образование для жителей Арктики

Специально для Арктических районов республики финалисты кадрового конкурса «Таланты Якутии» разработали проект по созданию образовательной платформы, предусмотрев особенности местности и пожелания самих жителей.

Платформа включает вебинары для учителей по внедрению STEAM-технологии в образовательный процесс. STEAM-образование – это объединение наук, направленное на развитие новых технологий, на инновационное мышление. Оно соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, основой для которого становится интеграция естественных наук в технологии, инженерное творчество, искусство и математику.

Примечательным фактором проекта является его мобильность – все образовательные курсы можно будет просмотреть онлайн, в записи, а также заказать на переносном устройстве (флешка) для офлайн доступа в зонах со слабым интернет-подключением.

Индилена Дохунаева, лидер команды «Arctic Skill»:

«К сожалению, в некоторых труднодоступных и отдаленных районах республики наблюдаются проблемы с доступной связью, и они лишены возможности обучаться дистанционно. Наш проект нацелен на решение этой проблемы – разработка образовательной платформы, которая даст возможность жителям Крайнего Севера обучиться онлайн и офлайн форматах. Мы хотим, чтобы любой житель смог пройти повышение квалификации, профессиональную подготовку по желаемым профессиям и специальностям».

В октябре команда «Arctic Skill» проведет вебинар для учителей районов. Все объявления и новости проекта вы можете найти в инстаграм- странице Arctic Skill @arcticskill

«Таланты Якутии» – это масштабный кадровый конкурс, целью которого является выявить 300 талантов — перспективных специалистов и управленцев, которые обеспечат достижение целей стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).