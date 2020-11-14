«Arctic Fashion Show» демонстрирует тренды 2020 года

1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоится онлайн показ дизайнеров «Arctic Fashion Show-2020».

Организатором проекта выступает ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Руководитель проекта и идейный вдохновитель — известный модельер и старший преподаватель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Варвара Филиппова, продюсер — доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ Василиса Тарасова.

Проведение мероприятия в этом году будет отличаться от прошлогоднего показа «Arctic Fashion Show-2019». В связи с эпидемиологической ситуацией показ будет проходить в закрытом формате и транслироваться 1 декабря в прямом эфире НВК «Саха» и на официальной странице проекта Instagram @arctikfashionshow_ykt.

Тема предстоящего Показа – сохранение традиций народов Арктики и чистоты северной природы в условиях глобального изменения климата и вызовов СOVID-19. Примечательно, что помимо необычной формы проведения, актуальным аксессуаром в показе «Arctic Fashion Show-2020» станет маска.

Как отмечают организаторы проекта, перед ними стоят следующие задачи показа. Во-первых, привлечь внимание к творчеству модельеров Якутии, популяризировать их работы среди общественности и специалистов в сфере дизайна и моды. Во-вторых, найти скрытые таланты в области дизайна и моды и содействовать их творческому самовыражению. В-третьих, развить доверительные отношения посредством создания площадки для взаимных контактов и творческого содружества.

Заявку для участия необходимо направить на arcticfashionshow@mail.ru

Положение и форму заявки можно посмотреть тут.

По ссылкам https://youtu.be/n4sN52BBuLU и https://youtu.be/0Ms-rGGehVo на ютуб-канале АГИКИ Вы можете посмотреть промо-ролики предстоящего Показа.

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