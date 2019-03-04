Arco Artico представляет концерт «Начиная с классики…»

6 марта Филармония Якутии приглашает на концерт «Начиная с классики…» струнного ансамбля «Arco Artico» одного из самых ярких и непредсказуемых ансамблей на якутской академической сцене.

Коллектив удивит слушателей разнообразием музыкальных стилей и жанров: от классики, до саундтреков из кинофильмов, и заканчивая каверами из популярной музыки.

Красочная программа включила в себя произведения: Д. Шостаковича, И. Баха, Ф. Шуберта, саундтреки из к/ф «Миссия невыполнима», «Ла-ла-ленд», «Ходячий замок», кавер на песню «Butterflies and Hurricanes» рок-группы Muse и множество других приятных сюрпризов!

Ждем вас 6 марта в 18:30 в концертном зале Детской школы искусств №1, ул. Ярославского, 27.

Стоимость билета 500 рублей.

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

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Филармония Якутии в Вконтакте: @filarmoniamusic