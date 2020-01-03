03.01.2020
17:10
148

Путешествия & Отдых

Арбугаев: 20 спусков 20-му году!

Предприниматель Герман Арбугаев с друзьями совершили 20 спусков с горы Чочур Мыран. Спуски они посвятили 2020 году.

«Катайтесь, ребята! Наслаждайтесь жизнью», — призвал якутян Арбугаев.

Источник: https://www.instagram.com/p/B62Knt_oRvU/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх