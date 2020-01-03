Арбугаев: 20 спусков 20-му году!

Предприниматель Герман Арбугаев с друзьями совершили 20 спусков с горы Чочур Мыран. Спуски они посвятили 2020 году.

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