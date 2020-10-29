Арбитражный суд вынес решение по АК «Якутия»

Арбитраж Москвы утвердил мировые соглашения по двум крупным финансовым спорам ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и авиакомпании «Якутия». По ним авиаперевозчик обязался выплатить долги на общую сумму свыше 100 млн рублей. Производство по этим делам судом прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Авиакомпания «Якутия» обязалась выплатить многомиллионные долги по двум искам до весны 2025 года.