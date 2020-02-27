27.02.2020
14:35
98

Судебная хроника

Арбитражный суд возвратил заявление о признании АК «Якутия» банкротом

Арбитражный суд республики вернул иск ООО «Аэрокарго+» о признании АО «Авиакомпания Якутия» банкротом.

Как следует из разъяснения, суд установил несвоевременность обращения кредитора в суд.

Отмечается, что возврат был осуществлен с целью соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Напомним, транспортная компания «Аэрокарго +» подала иск о признании банкротом АК «Якутия» из-за долга в более чем 200 миллионов рублей. В свою очередь, в авиакомпании заявили, что данный иск является инструментом финансового давления на компанию.

Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба Арбитражного суда РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх