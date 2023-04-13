Аптека на колесах пришла к жителям отдаленных сел

В рамках пилотного проекта Минздрава республики во всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Намской центральной районной больницы получены лицензии на фармацевтическую деятельность и активно идет процесс открытия аптек. Первые аптечные пункты открылись на днях в отдаленных от районного центра селах Маямага и Хатырык.

— В целях обеспечения труднодоступных населенных пунктов перед закрытием переправы мы выехали вчера в заречные села Арбын, Кобякон и Фрунзе, — говорит главный врач Намской ЦРБ Ариан Сергеев. — Лицензии на фармацевтическую деятельность у ФАПов и амбулаторий этих сел есть, имеется также необходимое для хранения и реализации лекарственных средств оборудование. Мы планируем также успеть до закрытия переправы организовать выездную торговлю лекарственными средствами в отдаленных заречных селах Второй Хомустах и Салбан, у медицинских объектов которых также имеются лицензии и все необходимое оборудование. Розничная реализация лекарственных средств осуществляется по всем правилам, все сведения о продаже, движении и выбытии идут через систему МДЛП.

Напомним, до открытия аптечных пунктов при ФАПах и врачебных амбулаториях жителям труднодоступных сел района приходилось ездить за лекарствами в районный центр, теперь, до открытия собственных аптек, выездная торговля приблизит к людям эту необходимую помощь.