Аптека №22 Усть-Майского улуса: Наша цель – обеспечить население лекарствами

Фармацевтический розничный бизнес достаточно прибыльный: медикаменты, лекарства, а также товары для здоровья и красоты востребованы всегда. Однако в условиях непростой экономической ситуации аптечные организации столкнулись со снижением оборотных средств, что негативно сказалось на лекарственном ассортименте. Для обеспечения населения Усть-Майского района лекарственными препаратами первой необходимости директор МУП «Аптека №22» Марина Скрябина решила взять кредит.



Как известно, аптечная отрасль тесно контактирует с государством, которое играет в данном случае роль «кнута и пряника»: с одной стороны, предъявляет законодательные требования по сравнению с другими отраслями, с другой – выделяет из бюджета средства на развитие отрасли, к тому же достаточно программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, Марина Скрябина, директор «Аптеки №22», узнала о льготном кредитовании с господдержкой по ставке 8%, который предоставляет республиканский Алмазэргиэнбанк.

— Нам рассказали о льготном кредитовании с господдержкой от Алмазэргиэнбанка в министерстве предпринимательства Якутии. Сразу подали заявку, и получили кредит на увеличение оборотных средств. Кредитные средства использовали для бесперебойного обеспечения населения Усть-Майского района лекарственными препаратами.

Наши аптеки расположены в шести населенных пунктах. Приходится сразу закупаться как минимум на квартал, а если получится, то и на полгода, поскольку транспортная доступность у нас в районе сложная, особенно в межсезонье. Поэтому хотели успеть закупить все необходимые лекарства в летний период пока еще есть дороги. В итоге 28 июня заключили договор и в начале июля заказали лекарства, они к нам уже поступили, — рассказала директор аптеки.

Как отметила Марина Скрябина, аптечные сети – не просто малый бизнес, а одна из важных отраслей, которая выполняет социально значимую функцию, связанную со здоровьем населения района.

— Запаса препаратов, приобретенных за счет льготного кредита, нам хватит на полгода, это основные препараты из списка жизненно-необходимых, в том числе те, что отпускаются по рецепту бесплатно для детей до 3-х лет, многодетных семей, и детей инвалидов Усть-Майского района. Часть средств использовали на обновление ассортимента лекарств, ведь последние два года из-за коронавируса препараты из серии противовирусных постоянно меняются, и в целом современная фармацевтика регулярно обновляет препараты, нужно соответствовать потребностям населения.

В наше нынешнее непростое время малым организациям требуется поддержка со стороны правительства республики. И льготное кредитование от Алмазэргиэнбанка было своевременным решением для нас, и мы, конечно, благодарны руководству банка за поддержку, — добавила Марина Скрябина.

Для справки: Льготный кредит «Быстрые меры» под 8% годовых от 5 млн рублей на один год от Алмазэргиэнбанка могут получить все предприниматели Якутии для пополнения оборотных средств и поставку, и реализацию социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров.

Программа разработана совместно с правительством РС(Я) в качестве одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары.

Обо всех условиях по оформлению льготного кредита «Быстрые меры» с низкой ставкой можно узнать по горячей линии 8-800-100-34-22 или на сайте www.albank.ru.