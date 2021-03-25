Апрельский репертуар Саха театра сулит много интересного
3 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
3 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
3 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “СИР ИЧЧИТЭ” (“ДУХ ЗЕМЛИ”) П. Ламутский, режиссер Руслан Тараховский.
(Спектакль посвящается юкагирскому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову).
4 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
4 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
4 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль «ДЫГЫН ДАРХАН» И. Гоголев — Кындыл,режиссер Сергей Потапов.
9 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль «ТИИТ» (“ТИТ АНДРОНИК”) В. Шекспир,режиссер Сергей Потапов.
10 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “ОЙУУР ОСКУОЛАТА” (“ЛЕСНАЯ ШКОЛА”) Н. Золотарев — Якутский, режиссер Сергей Потапов.
10 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль «КУС КӨҤҮЛЭ» (“УТИНАЯ ОХОТА”) А. Вампилов,режиссер Сергей Потапов.
11 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “ӨЙ, СҮРЭХ ИККИ МӨККҮӨРЭ” (“СПОР МЕЖДУ УМОМ И СЕРДЦЕМ”) Өксөкүлээх/Алампа, режиссер Руслан Тараховский.
11 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
11 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”) В. Красногоров, режиссер Сергей Потапов.
16 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙСЯ”) Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов.
17 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
17 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
17 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. Мординов – Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин.
18 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
18 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
18 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “ХАРА КЫТАЛЫК” (“ЧЕРНЫЙ СТЕРХ”) И. Гоголев — Кындыл, режиссер Лена Иванова — Гримм.
23 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “МАНЧААРЫ” В.В. Никифоров — Күлүмнүүр, режиссер Руслан Тараховский.
24 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский.
24 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев.
24 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “ТӨЛКӨ” Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский.
25 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский.
25 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев.
25 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “ТӨЛКӨ” Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский.
27 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “БҮГҮН ЭБЭТЭР ХАҺАН ДА” (“СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА”) Д. Наумов, режиссеры Андрей Борисов, Руслан Тараховский.
30 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “КЭЭРЭКЭЭН ОЙУУН” (“ШАМАН КЭЭРЭКЭЭН”) П. Ойунский, режиссер Руслан Тараховский.
Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.
Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.
+7 (999) 174-67-82