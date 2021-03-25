Апрельский репертуар Саха театра сулит много интересного

3 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов. 3 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский 3 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль “СИР ИЧЧИТЭ” (“ДУХ ЗЕМЛИ”) П. Ламутский, режиссер Руслан Тараховский. (Спектакль посвящается юкагирскому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову). 4 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов. 4 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский 4 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль «ДЫГЫН ДАРХАН» И. Гоголев — Кындыл,режиссер Сергей Потапов. 9 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль «ТИИТ» (“ТИТ АНДРОНИК”) В. Шекспир,режиссер Сергей Потапов. 10 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “ОЙУУР ОСКУОЛАТА” (“ЛЕСНАЯ ШКОЛА”) Н. Золотарев — Якутский, режиссер Сергей Потапов. 10 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль «КУС КӨҤҮЛЭ» (“УТИНАЯ ОХОТА”) А. Вампилов,режиссер Сергей Потапов. 11 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “ӨЙ, СҮРЭХ ИККИ МӨККҮӨРЭ” (“СПОР МЕЖДУ УМОМ И СЕРДЦЕМ”) Өксөкүлээх/Алампа, режиссер Руслан Тараховский. 11 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский 11 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”) В. Красногоров, режиссер Сергей Потапов. 16 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙСЯ”) Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов. 17 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов. 17 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский 17 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. Мординов – Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин. 18 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов. 18 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский 18 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “ХАРА КЫТАЛЫК” (“ЧЕРНЫЙ СТЕРХ”) И. Гоголев — Кындыл, режиссер Лена Иванова — Гримм. 23 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “МАНЧААРЫ” В.В. Никифоров — Күлүмнүүр, режиссер Руслан Тараховский. 24 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский. 24 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев. 24 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “ТӨЛКӨ” Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский. 25 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+) (зал “Алампа”) Спектакль “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский. 25 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+) (лабораторный зал) Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев. 25 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “ТӨЛКӨ” Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский. 27 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль “БҮГҮН ЭБЭТЭР ХАҺАН ДА” (“СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА”) Д. Наумов, режиссеры Андрей Борисов, Руслан Тараховский. 30 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль “КЭЭРЭКЭЭН ОЙУУН” (“ШАМАН КЭЭРЭКЭЭН”) П. Ойунский, режиссер Руслан Тараховский. Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык. Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Саха театр

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