25.03.2021
15:30
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Культура

Апрельский репертуар Саха театра сулит много интересного

3 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

3 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

3 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “СИР ИЧЧИТЭ” (“ДУХ ЗЕМЛИ”)  П. Ламутский, режиссер Руслан Тараховский.

(Спектакль посвящается юкагирскому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову).

4 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

4 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

4 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль «ДЫГЫН ДАРХАН» И. Гоголев — Кындыл,режиссер Сергей Потапов.

9 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль «ТИИТ» (“ТИТ АНДРОНИК”) В. Шекспир,режиссер Сергей Потапов.

10 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль  “ОЙУУР ОСКУОЛАТА” (“ЛЕСНАЯ ШКОЛА”) Н. Золотарев — Якутский, режиссер Сергей Потапов.

10 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль «КУС КӨҤҮЛЭ» (“УТИНАЯ ОХОТА”) А. Вампилов,режиссер Сергей Потапов.

11 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль  “ӨЙ, СҮРЭХ ИККИ МӨККҮӨРЭ” (“СПОР МЕЖДУ УМОМ И СЕРДЦЕМ”) Өксөкүлээх/Алампа, режиссер Руслан Тараховский.

11 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

11 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”) В. Красногоров, режиссер Сергей Потапов.

16 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙСЯ”) Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов.

17 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

17 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

17 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. Мординов – Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин.

18 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

18 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

18 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “ХАРА КЫТАЛЫК” (“ЧЕРНЫЙ СТЕРХ”) И. Гоголев — Кындыл, режиссер Лена Иванова — Гримм.

23 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “МАНЧААРЫ”  В.В. Никифоров — Күлүмнүүр, режиссер Руслан Тараховский.

24 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль  “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский.

24 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев.

24 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “ТӨЛКӨ”  Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский.

25 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль  “ТАПТАЛ” (“ЛЮБОВЬ”) А. Софронов — Алампа, режиссер Руслан Тараховский.

25 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ” А. Арбузов, режиссер Роман Дорофеев.

25 АПРЕЛЯ  с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “ТӨЛКӨ”  Н. Золотарев — Якутский, режиссер Руслан Тараховский.

27 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “БҮГҮН ЭБЭТЭР ХАҺАН ДА” (“СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА”) Д. Наумов, режиссеры Андрей Борисов, Руслан Тараховский.

30 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “КЭЭРЭКЭЭН ОЙУУН” (“ШАМАН КЭЭРЭКЭЭН”)  П. Ойунский, режиссер Руслан Тараховский.

Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Саха театр
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