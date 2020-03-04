04.03.2020
09:12
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Общество

Apple: Лучший ночной кадр сделан в Якутии

Фотографию, сделанную блогером Константином ЧАЛАБОВЫМ во время экспедиции «Покорители холода» в республике, признали лучшим кадром, снятым на ночной режим камер iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на блог компании.

Один из членов жюри, старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филипп ШИЛЛЕР отметил, что фото могло бы стать «открывающим кадром для шпионского фильма о Холодной войне».

«Фотография ставит перед нами интригующие вопросы: „Где водитель? Куда они идут? Зачем здесь останавливаться?“. Холодный туман пронизывает синий склон холма и заснеженную землю, обрамляя одинокое транспортное средство ярко-красными огнями, которые намекают на неизвестную опасность», – заявил эксперт.

Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что участники экспедиции «Покорители холода» зафиксировали самую низкую температуру в Оймяконском районе.

Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/apple-priznala-fotografiyu-sdelannuyu-v-yakutii-luchshim-nochnyim-kadrom
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